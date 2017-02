Am Mittwoch kam es zu gleich zu zwei Vorfällen mit Schreckschusswaffen.

Zum einen soll ein 84-Jähriger in einem Pensionistenheim in Wien-Floridsdorf eine Krankenpflegerin mit einer Schreckschusswaffee bedroht haben. Eine dort tätige Ärztin verständigte die Polizei. Als diese eintraf, bestritt der Mann, aggressiv gegenüber der Pflegerin gewesen zu sein. Indes wurden in dem Zimmer weitere Schreckschusswaffen, ein Samurai-Schwert sowie ein Schlagring sicher gestellt. Der 84-Jährige wurde angezeigt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Wien-Hietzing.

Foto: /LPD Wien Ein Alkoholisierter bedrohte gegen 19.10 Uhr seinen Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in der Veitingergasse mit einem Schreckschussrevovler. Der verängstigte 25-Jährige verständige die Polizei; Beamte der Wega nahmen den Tatverdächtigen dann fest. Es wurden weitere Stichwaffen bei dem Mann gefunden. Auf die Frage, weshalb es zu dem Vorfall gekommen war, erwiderte der Mann, er habe sich durch Lärm aus der Nachbarwohnung belästigt gefühlt.