Wiens Superspital ist auf Schiene

Kostenexplosionen sind bei öffentlichen Bauwerken keine Seltenheit. Mit dem Skylink-Debakel auf dem Flughafen Wien-Schwechat wurde nicht nur viel Geld, sondern auch ein neues Denkmal für Bauskandale in den Sand gesetzt: Statt der im Jahr 2002 geplanten 360 Millionen wird das Terminal 3 in der Endabrechnung rund 850 Millionen Euro, also 2,4-mal so viel wie geplant, kosten. Um nicht in tiefe Depressionen zu verfallen: Es gibt auch löbliche Ausnahmen. So etwa konnte etwa die Wiener Hauptbibliothek der Planer Ernst Mayr und Hans Spreitzer exakt zu den Planungskosten von 28 Millionen Euro endabgerechnet werden. Trotz Terminverzögerung durch Firmenkonkurse. Das Geheimnis: grundsolide Planung ohne ständige Planänderungen.

Dass dies auch anderswo funktioniert, beweisen die ebswien mit der Hauptklär­anlage und die Müllverbrennung Pfaffenau. Auch hier blieb man mit jeweils rund 220 Millionen Euro im Kostenrahmen – und im Zeitplan. Zwei gegenteilige Ausreißer: Die Sanierung der Hauptfeuerwache am Hof hat statt geplanter 16,8 stolze 40,8 Millionen Euro gekostet. Die fast 300-prozentige Kostensteigerung konnte dem Kontrollamt auch mit dem Bau einer Tiefgarage nicht schlüssig erklärt werden.

Auch der Prater-Vorplatz steht auf der „bad list“. Der Stadt hat das Debakel statt 15 Millionen Euro Förderung nach dem Konkurs einer eigens dafür gegründeten Planungsfirma – ohne Ausschreibung und an der Bauordnung vorbei – immerhin stolze 40 Millionen gekostet.

Damit das beim Krankenhaus Nord nicht passiert, hat KAV-Generaldirektor Wilhelm Marhold die Sache „selbst“ in die Hand genommen: „Es hat sich bewährt, dass wir größere Projekte einzeln vergeben, um damit auch den Wettbewerb zu nutzen. Wir sind derzeit voll im Termin- und Kostenplan.“

Was zu überprüfen ist, wenn das Krankenhaus 2015 fertig sein wird. Geplant sind derzeit 825 Millionen Euro.