Kolibri fliegt nicht mehr

Am Ende ihrer knappen Erklärung sagte Christine Marek einen denkwürdigen Satz: "Ich übergebe hier etwas, auf dem aufgebaut werden kann." Das, so muss festgehalten werden, ist nicht richtig. Marek übergibt ein Jahr nach der historischen Wahlniederlage in Wien eine Partei, die von vorne beginnen muss; eine zum größten Teil müde, auf 13 Mandatare zusammengeschrumpfte Truppe, der es auch im letzten Jahr nicht gelang, in der Opposition Tritt zu fassen.



Nur: Es ist nicht allein Mareks Schuld. Es ist auch das zweifelhafte Verdienst von Spindoktoren der Bundespartei, die der einst als liberal geltenden Politikerin (Spitzname: Kolibri) einredeten, die Stimmen der Wiener nur mit Burkaverbot und Sicherheitsstadtratsfantasien gewinnen zu können.