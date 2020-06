Können neun Schüsse Notwehr sein?

Mordversuch und Notwehrüberschreitung. Diese Anklagepunkte standen Dienstagvormittag beim gerichtlichen Lokalaugenschein in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus im Raum. Dabei sollte geklärt werden, was genau am 7. März in der Goldschlagstraße 29 passiert ist.

Wie berichtet, war die Polizei in den Morgenstunden dorthin beordert worden. Eine 37-jährige Bewohnerin glaubte, dass es in ihrer Wohnung brennt. Die Feuerwehr war bereits in der Wohnung, konnte aber keinen Brand lokalisieren.

Fünf Polizisten betraten die kleine Küche. Darin befand sich auch eine Dusche mit zugezogenem Plastikvorhang. Als die Beamten in der engen Küche standen, stürzte die Bewohnerin mit zwei Küchenmessern bewaffnet (30 Zentimeter lange Klingen) durch den zugezogenen Duschvorhang auf die Polizisten los. Sie stach von oben auf den ersten Polizisten ein. Der stürzte.

Sein Kollege zog die Dienstwaffe und schoss der Tobenden ins Bein. Doch die Angreiferin (sie leidet mutmaßlich an einer Angstpsychose) attackierte den zweiten Polizisten. Der schoss noch einmal – und traf wieder. Mit nur mehr einem Messer bewaffnet griff die Frau die nächsten Beamten an. Insgesamt wurde die 37-Jährige von neun Projektilen getroffen, erst dann brach sie im Wohnzimmer zusammen.