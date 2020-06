Kochen gegen die soziale Kälte

Der Grundstein für die Patenschaft wurde 2004 vom damaligen Chefredakteur Peter Rabl und Ex-Raiffeisen-General Christian Konrad bei einem weihnachtlichen Gruft-Besuch gelegt. Namensgeber Kardinal König war selbst ein großer Gruft-Unterstützer, hat auch Weihnachten in dem Obdachlosenheim gefeiert. Mit der Patenschaft wollte man dem wenige Monate davor verstorbenen Kardinal gedenken.

360.000 Euro konnten in den vergangenen zehn Jahren durch die Patenschaft lukriert werden. In erster Linie werden die Gelder für psychologische Hilfe und Lebensmittel verwendet. Aber nicht nur Geld-, auch Sachspenden konnte die KURIER-Raiffeisen-Kooperation organisieren. So liefert Rauch jährlich 100.000 Liter Wasser und Säfte, Agrana wöchentlich 20 Kilo Zucker.

Und um den Köchen, die jährlich rund 106.000 Mahlzeiten zubereiten, ab und zu zur Hand zu gehen, tauschen Journalisten auch schon mal Bleistift gegen Kochlöffel. 300-mal haben KURIER- oder Raiffeisen-Mitglieder in den vergangene zehn Jahren ihre Kochkünste in der Gruft unter Beweis gestellt. Ein Engagement, das auch künftig aufrechterhalten werden soll, damit auch in zehn Jahren, Menschen in der Gruft eine warme Mahlzeit und einen Schlafplatz erhalten.

Kardinal König Patenschaft IBAN IAT46 3200 0000 0811 9901