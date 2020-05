Anrainer macht Baustelle zornig

Am Mittwoch, den 23. Oktober, lädt die Asfinag doch noch zu einer Anrainer-Information ins Baubüro Hochstraße (Neilreichgasse/Domaniggasse, 13 bis 20 Uhr). Denn ab 5. November beginnt der operative Teil des Großprojektes. In der ersten Bauphase werden Hunderte bis zu 15 Meter hohe Betonstützen sukzessive abgerissen und durch einen gigantischen Erdwall mit Brückenbauten ersetzt. Auch wird der Knoten Inzersdorf auf der südlichen Seite um fünf Meter (neuer Pannenstreifen) verbreitert. Verschiedene Fahrbahn-Relationen müssen gesperrt werden. Die Sanierung dauert bis 2017. So mancher Anrainer bemüht sich bereits um eine neue Genossenschaftswohnung. Denise F. ärgert sich: „Wer lebt schon freiwillig vier Jahre in einer Baustellen-Hölle. Ich will hier jedenfalls weg.“