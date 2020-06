Klo der Zukunft aus Wien

Erst revolutionierte er den Computer, nun versucht sich Microsoft-Gründer Bill Gates offenbar an einer Neuerfindung des Klos. Ein Wiener Designbüro soll ihm nun dabei helfen, die Geschichte des Aborts neu zu schreiben. Das berichtet der Nachrichtensender Ö1.

Was komisch klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Weltweit verfügen 2,5 Milliarden Menschen über keine oder nur unzureichende Sanitäranlagen. Die Verbreitung von Krankheiten ist vorprogrammiert. "Es ging darum, eine leistbare Toilette zu entwickeln, die hygienischen Standards entspricht und die in wasserarmen Regionen zur Anwendung kommen kann", sagt Harald Gründl vom Wiener Designbüro EOOS.

Gemeinsam mit Schweizer Forschern des Instituts EAWAG tüftelte Gründel ein Jahr lang am Klo der Zukunft. Das Problem: Herkömmliche Toiletten mit Wasserspülung sind teuer. Sie benötigen für das Abwassersystem Unmengen an Nutzwasser – und gerade das ist in Ländern der Dritten Welt oft nicht vorhanden.