Klimaschützer besetzen Schwarzenbergplatz: Stauchaos

Klimaschützer sind wieder ausgerückt und besetzen diesmal den Schwarzenbergplatz. Autofahrer berichten von gröberen Staus im Umfeld. Offenbar handelt es sich wieder um eine nicht angemeldete Demonstration, die Polizei ist bereits vor Ort.

Für etwas Verwunderung sorgte bei den Autofahrern, dass ausgerechnet Klimaschützer Bengalen (Feuerwerk) zünden und damit die Feinstaubbelastung erhöhen.

„Am Rennweg steht der Verkehr schon bis zur Landstraßer Hauptstraße, auf der Prinz-Eugen-Straße bis zum Gürtel zurück“, meldeten die ÖATC-Mobilitätsinformationen am Freitagmorgen gegen 8:00 Uhr. „Die darüber hinaus offiziell angemeldete Demo Klimagerechte Mobilität und Systemwandel wird uns wohl noch den ganzen Vormittag beschäftigen. Besonders am Getreidemarkt, Ring und Franz Josefs Kai ist mit Verzögerungen zu rechnen“, so der ÖAMTC.

