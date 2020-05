Kleines Glücksspiel: Häupl geht in die Knie

Bedeutet das Verbot also das Ende aller einarmigen Banditen, die derzeit in Wien herumstehen? Nein, was bleibt, sind die Bundesautomaten. Das sind jene zentralvernetzten Geräte, die schon heute im Casino auf der Kärntner Straße stehen. Anders als beim kleinen Glücksspiel wird hier Spielerschutz deutlich größergeschrieben. In Zukunft wird es in Wien aber nicht mehr nur ein, sondern insgesamt drei Casinos geben. Die entsprechende Ausschreibung durch den Bund läuft. Sollten alle Casinos die maximale Automatenzahl aufstellen, könnte es künftig 1500 Casinogeräte geben.



Fraglich ist auch, ob die österreichischen Lotterien ihr Versprechen, keine Salons mit sogenannten Video-Lottery-Terminals zu errichten, einhalten. Ein Aufstellen wäre auch gegen den Willen von Häupl möglich. Zuständig ist die Finanzministerin.



Auch wie es mit dem vor Jahren eröffneten Prater-Casino weitergeht, hängt vom Bund ab. Eigentümer Novomatic könnte, sofern das Unternehmen eine entsprechende Lizenz erhält, den Standort zu einem echten Casino umbauen. "Über ungelegte Eier wollen wir nicht sprechen", heißt es bei dem Unternehmen, das über den rot-grünen Schritt nicht sonderlich erfreut ist.



Geht es nach dem Grünen Peter Pilz war Wien aber erst der Anfang: "Als Nächstes machen wir uns für ein Verbot in Niederösterreich und in der Steiermark stark. Und am Ende muss ein neues Bundesgesetz stehen."



Und auch Kowall nimmt Häupl einmal mehr in die Pflicht: "Bleibt zu hoffen, dass sich die Wiener SPÖ auch für ein neues Bundesgesetz stark macht. Häupls Stimme wiegt mehr als die Stimme der Basis."