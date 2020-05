Kleines Glücksspiel: Erste Bewährungsprobe

Schützenhilfe kommt auch von Teilen der SPÖ selbst. Martina Malyar, Bezirksvorsteherin im Alsergrund, sprach im Standard vom "größten SPÖ-internen Thema seit Zwentendorf". Und Nikolaus Kowall, jener SP-Politiker, der die Funktionäre am Parteitag von einem Nein überzeugte, attestierte seiner Partei "eklatanten Demokratiemangel".



Und die rote Spitze? Klubobmann Rudi Schicker forderte Ellensohn auf, an den Tisch der Regierungskommission zurückzukehren. Von einem SP-Konflikt will er nicht sprechen. "Es gab eine Aussprache im Klub zwischen Gegnern und Befürwortern. Die Meinungen liegen nicht weit auseinander." Anders bei den Grünen, glaubt Schicker. "Während die Partei in Oberösterreich das kleine Glücksspiel erst ermöglicht hat, will sie es hier verbieten. Was nun?" Einmal mehr spricht sich Schicker gegen ein Verbot aus. "Die größte Sucht ist immer noch der Alkohol. Und auch da hat Prohibition nichts gebracht."