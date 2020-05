Kindergärten: "Gerangel um Pädagoginnen"

Von offizieller Seite bestreitet man dieses Problem: Im Büro von Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch ( SPÖ) ist man überzeugt, durch die Gehaltserhöhungen dieses Problem entschärft zu haben. Und auch bei der nö. Landesregierung will man nur wenige derartige Fälle kennen.

Es gibt allerdings Pädagoginnen, die aus privaten Gründen ohnehin lieber in Niederösterreich arbeiten wollen, dort aber keine Stelle bekommen. Sie weichen nach Wien aus, um bei der ersten Gelegenheit wieder nach Niederösterreich zu wechseln. Von rund 50 Fällen in den vergangenen eineinhalb Jahren spricht man bei der nö. Landesregierung.



Eine davon ist die 21-jährige Martina Bürgmayr, die in der Nähe von St. Pölten wohnt. "Ich habe meine Ausbildung in Pressbaum gemacht, habe aber dann in Niederösterreich keinen Job bekommen." Also musste sie zwei Jahre lang nach Wien pendeln, ehe eine Stelle zu Hause zur Verfügung stand.



Manche Absolventinnen wiederum haben nicht den Notendurchschnitt, den das Land NÖ verlangt. Auch sie arbeiten dann häufig ein paar Jahre lang in Wien, wo man nicht so streng ist. Die Berufspraxis, die sie sich so erwerben, genügt dann, um auch in ihrem Heimatbundesland einen Job zu bekommen.