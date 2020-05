Kinder vor Fernseher festgebunden

Und: Sie sollen stundenlang im Buggy vor dem Fernsehapparat festgezurrt worden sein, damit man seine Ruhe vor ihnen hat. Jahre hindurch. Die Kinder wurden in die Obhut von Pflegeeltern gegeben, die leiblichen Eltern und die Großmutter landeten wegen Vernachlässigung vor Gericht. Die 53-jährige Oma führt in der 80-Quadratmeter-Wohnung das Regiment. "Meine Kinder haben alles, was sie brauchen", sagt sie. Ihre eigene Tochter, die 23-jährige wirkliche Mutter der Kinder, ist offensichtlich überfordert. Die Kinder schliefen bei Oma im Zimmer, in ihrem Bett oder auf einer ausziehbaren Couch. Kein Gitterbett für die ganz Kleinen? Sie wurden nebeneinander quer ins Bett gelegt, wie die Sardinen, damit sie nicht rausfallen.



Die Kinder hätten Zeichentrickfilme im Fernsehen geschaut, und vielleicht seien sie dabei manchmal selbst in den Kinderwagen geklettert und dort eingeschlafen. "Ich weiß doch, wie man mit Kindern umgeht", sagt der Vater, ein Fensterputzer. "Jetzt sind wir auch schon Teufel oder wie?", sagt die Oma. Zum Spielen hätten die Kinder alles gehabt: "Vom Hasen bis zur Maus." Zu essen hätten sie bekommen, was sie wollten (wobei in der Aufzählung von Eltern und Oma mehrmals "Suppe" vorkommt). Gesunde Ernährung? "Ich kenn' kein Kind, das sagt: ,Papa, ich will Broccoli'", meint Richter Daniel Rechenhacher.