(K)eine Entschuldigung

Vassilakou lacht sich über Währing tot (hoffentlich bald)". Mit diesem Twitter-Eintrag zur Parkpickerl-Misere im 18. Bezirk sorgt ÖVP-Bezirksrat Peter Zauner für Empörung. Und das auch in den eigenen Reihen.

Wohl nicht zuletzt deshalb folgte am Montag via Aussendung eine Entschuldigung bei der grünen Vizebürgermeisterin: Es sei nie seine Absicht gewesen, Vassilakou etwas Böses oder gar den Tod zu wünschen. Es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass der "Wiener Ausdruck" des " Totlachens" in diese Richtung interpretiert werden könnte, betont Zauner.

Auf seiner Facebook-Seite liest sich das anders: "Ich werde mich jedoch selbstverständlich nicht dafür entschuldigen, dass ich Wiener bin und Floskeln benutze die seit langer Zeit in unserem Sprachraum üblich und unbedenklich sind." Im Büro Vassilakou fragt man sich daher, wie ernst Zauners Aussendung gemeint ist. Gegenüber dem KURIER wollte Zauner keine Stellungnahme abgeben. In der ÖVP Wien ver­sichert man, dass man Funktionäre in Schulungen stärker auf die Risiken der Kommunikation via Facebook und Co a ufmerksam machen will.