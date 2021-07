(Kein) Wahlkampf auf der Insel

"Das Wien muss höher sein", schreit der SPÖ-Fotograf. Der aktuelle Wahlspruch "Für Wien brauchst a Gspür" wird von Genossen in großen Lettern in die Luft gehalten. Davor steht Bürgermeister Michael Häupl, er soll ein Selfie machen. Die SPÖ im Jahr 2015 ist eine Massenbewegung, soll das Bild wohl aussagen. Doch immer mehr Wiener wollen nicht so recht daran glauben. In aktuellen Umfragen liegt die SPÖ bei 38 Prozent, die FPÖ soll laut manchen Experten schon auf mehr als 30 Prozent kommen. Längst hat der blaue Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache das Duell um den Bürgermeistersessel ausgerufen.