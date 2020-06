Kein Plan B wegen Alpine-Crash

Die Alpine-Pleite sorgt auch bei dem, ab Freitag beginnenden Wiener Baustellensommer, für Probleme. Neben der bereits kolportierten Arbeitsniederlegung an der Gürtelbrücke (die Arbeiten dürften jetzt auf 2014 verschoben werden) wird die geplante Teil-Sanierung der rechten Wienzeile gleich gar nicht in Angriff genommen. „Trotzdem haben wir in der Causa Alpine noch Glück gehabt“, erklärt Bernhard Engleder, Chef der MA 28 (Straßenbau), „die wenigen Baulose des insolventen Unternehmens befinden sich in Nebengassen. Der Rest der Sommerbaustellen startet nach Plan.“

Ob die budgetierten Kosten von 121 Millionen Euro für 13.815 Wiener Sommerbaustellen halten, bleibt dennoch fraglich. Die Alpine galt in der Branche als Billiganbieter. Ob andere Konzerne – zum identen Preis – die Baulose übernehmen, wird bezweifelt. Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou argumentiert in diese Richtung: „Bei einem so großen Konkurs sind natürlich auch Folgen für die öffentliche Hand nicht auszuschließen.“

Noch vor zwei Wochen erklärte die Grüne Vizebürgermeisterin das Bauprojekt Gürtelbrücke zur Chefsache: „Jeder Aufschub wäre verantwortungslos. Denn das Bauwerk muss nach 40 Jahren höchster Belastung aus Sicherheitsgründen saniert werden.“ Nach dem Alpine-Desaster haben Wiens Verkehrsplaner jedoch keine Alternativ-Strategie parat. Vorerst ruhen die Arbeiten, Lösungen sollen bis Anfang kommender Woche ausgearbeitet werden.