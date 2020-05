Kein Fest für Kalorienzähler

Ein süßes Wochenende: Zum dritten Mal ging vom 3. bis 5. Oktober die Vienna Choco über die Bühne. Schauplatz des schokoladigen Genusses war das Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz 4 in Wien. Dabei präsentierten nationale und internationale Haute-Chocolatiers aus Österreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz feinste Pralinen, Trüffel und Konfekte.



Neben allseits beliebten Klassikern am Schoko-Markt sind es vor allem die neuen Geschmacksrichtungen, die interessierten. Und diese waren heuer recht "alkoholisch".