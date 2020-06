Und ewig lockt die Shopping-Tour

Über einen Kundenansturm durften sich auch die großen Einkaufs-Häuser in den Bundesländern freuen. Nach einer Blitzumfrage meldete der ARBÖ, dass bereits um 9.30 Uhr 50 Prozent der Parkplätze vor den Zentren (G 3 in Gerasdorf, Outlet Center in Parndorf und Plus City in Pasching) ausgelastet waren. Das bestätigte Shopping-City-Manager Anton Cech in Vösendorf: "Um 9.45 Uhr waren die Parkplätze voll. Das Geschäft lief besser als erwartet."

Gewinner des langen Einkaufs-Wochenendes war die Gastronomie. Denn die Kunden ließen es sich auf ihrer Shoppingtour gut schmecken. Handels-Sprecher Pellet: "Die Gaststätten waren exzellent besucht. Auch am Sonntag, wo die Geschäfte geschlossen hatten."

Das positive Shopping-Ergebnis von Montag gab der Diskussion um die Wiener Tourismuszonen mit Sonntagsöffnung neuen Rückenwind. Pellet appellierte an die Politik: "Es ist Zeit, das Thema Tourismuszone anzugehen. Man muss ja niemanden zum Glück zwingen, aber die Möglichkeit muss da sein."