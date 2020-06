Katholische Kirche schlägt Sparkurs ein

Kahlschlag nein, Zusammenlegungen ja. So definieren die Kirchenmanager rund um Kardinal Christoph Schönborn die angekündigte Verwaltungsreform in der Erzdiözese Wien. 2015 werden in Wien die ersten Pfarren fusioniert. Der Start erfolgt in den Bezirken Favoriten und Rudolfsheim-Fünfhaus.

Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien, bestätigt: "Im Stadtdekanat zehn wird von 15 auf vier Pfarren und im 15. Bezirk von sieben auf zwei reduziert." Tatsächlich aber wird in der Diözese – sie umfasst Wien, das Wein- und Industrieviertel und den Wienerwald – flächendeckend auf Sparkurs gesteuert. Denn 656 noch eigenständige Pfarren sollen auf 300 verringert werden. Als Auslöser der Radikalkur gelten Priestermangel, der Schwund an Gläubigen, die demografische Entwicklung des Kirchenvolkes sowie die hohen Kosten zur Pflege der Infrastruktur. Alleine die Erhaltung der Gotteshäuser plus Nebengebäude kostet die Erzdiözese pro Jahr 25 Millionen Euro.

"Wir werden nicht alle Kirchen halten können", erklärte Schönborns Stellvertreter, Generalvikar Nikolaus Krasa, bei der Präsentation des Reformplanes. Heuer wurden drei der 175 Wiener Pfarrkirchen an befreundete Religionen verschenkt (Neulerchenfeld im 16. Bezirk an die Serbisch-Orthodoxe Gemeinde, St. Anton im 15. Bezirk an Rumänisch-Orthodoxe sowie Maria von Berge Karmel in Favoriten an Syrisch-Orthodoxe).

Allerdings sind auch Kirchen-Verkäufe kein Tabu-Thema mehr. Krasa: "Der Verkauf ist die letzte Option. Am Ende des Tages wird es aber auch Veräußerungen geben."

Um die rund 740.000 Katholiken der Hauptstadt nicht zu übergehen, wurden heuer 496 Arbeitsgruppen mit 1261 Teilnehmern aus den Pfarren gegründet. Darin werden konkrete Strategien der Pfarrfusionen besprochen. Denn anstatt vieler kleinerer Pfarren wird es in Zukunft eine "Hauptkirche" geben. Und dort spielt sich auch der Großteil des spirituellen Lebens ab. In den anderen Gotteshäusern – sofern nicht verschenkt oder verkauft – sind Messen dann eher die Seltenheit. Hinter den dicken Kirchenmauern wird allerdings schon heftig über die Namensgebung der "Hauptkirchen" diskutiert.