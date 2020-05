Kampf um Glühbirnen in Gemeindebauten

Das könnte kleinen Firmen wie meiner das Genick brechen", sagt ein Elektriker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Schließlich geht es um viel Geld und um einen wichtigen Geschäftspartner, den man nur ungern verärgern möchte: Wiener Wohnen.



Knapp 500.000 Wiener leben in den Wohnungen der Gemeinde. Es sind Wohnungen, in denen, wie in anderen auch, tagtäglich kleinere Reparaturen anstehen - Heizungen müssen geflickt, Glühbirnen gewechselt und Fassaden ausgebessert werden. Arbeiten, die Unternehmern bisher gutes Geld verhießen. Doch das könnte sich nun ändern. Denn mit 1. September plant die städtische Hausverwaltung, in mehreren Bezirken bei kleineren Gebrechen (Schadenssumme bis zu 1000 Euro) nicht mehr die Partnerfirmen, sogenannte Kontrahenten, mit der Reparatur zu beauftragen, sondern direkt die Wiener Hausbetreuungs GmbH, die ebenfalls im Eigentum der Stadt steht. Das Geschäft soll künftig intern vergeben werden - trotz aufrechter Verträge.



"Das ist Wahnsinn", sagt der Elektriker. "Hier geht es um zirka 20 Prozent meines Jahresumsatzes." Knapp 400 anderen Elektrikern, Installateuren, Dachdeckern und Baumeistern würde ein ähnliches Schicksal drohen, glaubt er. Sie alle kooperieren mit Wiener Wohnen.



"Künftig sollen ausgerechnet nicht dazu berufene Mitarbeiter im Callcenter anhand einer Liste entscheiden, ob ein Elektriker den Auftrag erhält oder die stadtnahe Unternehmung", ärgert sich Isabella Leeb, Gemeinderätin der Wiener ÖVP. "Gewerbetreibenden entsteht so ein Millionenschaden. Arbeitsplätze werden gefährdet." Mehrere Betroffene würden bereits überlegen, gerichtlich gegen die Pläne vorzugehen. Noch dazu, weil der Gemeinde bis vor Kurzem die für Installationsarbeiten notwendige Konzession gefehlt hat.