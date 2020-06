Kampf um "a schene Leich"

"Mir hätte es gutgetan, wenn ich an dem Abend noch zu ihm gehen hätte können", sagt Frau Steindl. Die ÖVP-Bezirksrätin und Finanzreferentin in Wien-Penzing bezeichnet sich selbst als "kleinen Michael Kohlhaas". Sie will zu Lebzeiten vorsorgen und ihren Kindern ermöglichen, sich einst in Würde von ihr zu verabschieden. Sie will – wie man in Wien zu sagen pflegt – "a schene Leich". Auch wenn der Sohn den Kopf schüttelt und sagt: "Mama, wir wollen dich noch länger behalten."

Mithilfe ihres Anwalts Gerold Beneder zieht die 69-Jährige gegen die Wiener Landesregierung vor den Verfassungsgerichtshof. Dieser soll die Bestimmung im Wiener Bestattungsgesetz, wonach die Lagerung der Leiche in einer Bestattungsanlage erfolgen muss, aufheben. In Niederösterreich darf der Tote auch in der Leichenkammer des Bestattungsunternehmens aufgebahrt werden, die Hinterbliebenen haben jederzeit Zutritt und können den Raum entsprechend ausschmücken. Beneder erblickt darin eine Diskriminierung der Wiener Bürger.