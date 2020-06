Justizwache zerrte tobenden Mann aus Gerichtssaal

Zu dramatischen Szenen ist es am Montag im Wiener Landesgericht am Ende einer Verhandlung um eine Messerattacke auf einen Party-Gast gekommen. Ein psychisch Kranker, der einem 29-Jährigen mit einem Taschenmesser einen Baustich versetzt hatte, sollte in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Als ein Schöffensenat dem Unterbringungsantrag Folge gab, rastete der Mann aus.