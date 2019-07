Junge Frau starb an Kohlenmonoxid-Vergiftung in Wien

Eine junge Frau starb am Samstagabend aufgrund einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Während des Duschens dürfte die Kohlenstoffmonoxid-Konzentration im Badezimmer der Wohnung in der Oberen Bahngasse in Wien-Landstraße dermaßen schnell angestiegen sein, dass die junge Frau zusammenbrach, noch bevor sie die Türe öffnen konnte.

Der in der Wohnung anwesenden Familie fiel auf, dass etwas nicht stimmt, als die junge Frau lange Zeit nicht aus dem Badezimmer kam. Sie brachen die Türe auf und fanden die Frau bewusstlos auf dem Badezimmerboden liegend vor.

Erfolglose Reanimation

Sie verständigten die Rettung. Als diese eintraf schlug das CO-Warngerät Alarm. Die junge Frau wurde sofort in das Stiegenhaus gebracht und die Reanimation begonnen – leider vergeblich. Die Frau verstarb vermutlich, weil sie zu lange einer hohen CO-Konzentration ausgesetzt war.

Parallel zu den Wiederbelebungsmaßnahmen verständigte die Wiener Berufsrettung die Berufsfeuerwehr Wien. Die Feuerwehrleute betraten die Wohnung mit Atemschutzgeräten, öffneten alle Fenster und belüfteten die Wohnung.

Verschmutzte Therme

Gleichzeitig wurden sämtliche Wohnungen des Hauses kontrolliert und die Bewohner ins Freie gebracht. Der Inspektionsrauchfangkehrer der Berufsfeuerwehr Wien stellte als vermutliche Ursache eine stark verschmutzte Gastherme fest.