Jagd auf die Dämmerungseinbrecher

Computer-Analysen über die Einbrüche der vergangenen vier Jahre, verstärkte Streifentätigkeit in betroffenen Stadtteilen, Aufstockung der Kräfte, tägliche Lagebesprechungen im Landeskriminalamt und aktive Kooperation mit der Bevölkerung – dieses neue Maßnahmenpaket soll Dämmerungseinbrecher in Wien und in Teilen Niederösterreichs abschrecken.