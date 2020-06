Mordfall Korotin: "Der Philipp hat kein Mordmotiv"

Die Geschworenen urteilten einstimmig: Philipp Korotin hat in der Nacht auf 2. Juli 2010 die Studentin Stefanie Pagels mit mehr als 200 Messerstichen ermordet, zerstückelt und die Leichenteile über die Müllräume des Hauses in der Wiener Auhofstraße verteilt. Sie glaubten Korotin nicht, dessen Schlusswort war: "Ich möchte wissen, wer die Steffi getötet hat." Er gab an, dass er ins Delirium fiel und in der Früh dann die zerstückelte Leiche entdeckt und im Müll entsorgt hat.

Sein nunmehriger Anwalt Nikolaus Rast hofft nun, dass der Fall neu aufgerollt wird. Ein Detektivbüro hat neue Beweise ans Tageslicht gebracht. Ein Überblick der Punkte, die mögliche Zweifel an Korotins Schuld aufkommen lassen:

Kontaktlinse Im Haar von Pagels wurde eine Linse gefunden, aber offenbar nie untersucht. Rast: "Weder Korotin noch Pagels trugen Kontaktlinsen."

Neue Zeugenaussage Ein Zeuge, der nicht im Prozess ausgesagt hat, gibt in einer eidesstattlichen Erklärung an, dass Pagels mit dem späteren Kronzeugen ein Internetvideo drehen wollte. Dieser habe sogar jemanden für einen Tötungsplan gesucht, behauptet zumindest der Zeuge. Der Kronzeuge sagte im Prozess, dass er Pagels nicht gekannt hat.

Die "Videotheorie" Die Matratze war voll Blut, nur ein Bereich im Eck war vollkommen trocken. Dort wäre Platz für eine Kamera gewesen. Tatsächlich findet sich ein vergleichbares Video im Internet, bei dem ein Mann genauso getötet wird wie Pagels. Die Vorgangsweise in dem Snuff-Film ist ident.

Zwei Unbekannte Ein Nebenbuhler von Korotin will beobachtet haben, wie, kurz bevor die Polizei am Tatort war, ein Rucksack aus dem Wohnhaus geworfen wurde. Ein junges Paar habe ihn an sich genommen und sei damit weggelaufen. In einem Müllsack findet die Polizei später einen Handschuh – darauf ist die DNA von einem (unbekannten) Paar und Stefanie Pagels zu finden.

Der Kronzeuge Auf seiner Facebookseite postete er, dass es "Auftraggeber" gegeben hat. Nach der Tat wurde er wegen gefährlicher Drohung in einem anderen Fall verurteilt. Auch rund um den Mord gab es ein eher merkwürdiges Verhalten.

Fehlende Beweise Bis heute sind viele Dinge aus der Wohnung verschwunden: Pagels Handy, 20 Marlboro-Zigaretten (mit DNA?), eine Passwortliste für Korotins PC und möglicherweise sogar eine Tatwaffe.

Haller-Gutachten Ein neues Gutachten des Neurologen Reinhard Haller bestätigt, dass ein Kurzzeit-Delirium möglich und Korotin dafür anfällig ist.