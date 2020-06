Interview mit Ute Bock: Asylwerber im Pelz

In der Zohmanngasse 28 wird ab Mai ein neues Haus für Asylwerber eröffnet. Das neue Haus wurde von Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner über dessen Stiftung erworben und saniert. An die 70 Einheiten für Asylwerber bzw. für Flüchtlinge (Menschen, die bereits Asyl erhalten haben) wird es geben. Letztere würden sonst oft in der Obdachlosigkeit enden, betonte Ute Bock. Das Gebäude ist quasi historischer Boden, jedenfalls für Bock: Das Haus in der Zohmanngasse war einst ein Lehrlingsheim, in dem sie viele Jahre tätig war. Später betreute sie dort Flüchtlinge. 1999 war die Unterkunft einer der Schauplätze der landesweit durchgeführten „Operation Spring“. Die umstrittene Polizeiaktion sollte den organisierten Drogenhandel bekämpfen. Auch das Heim in der Zohmanngasse wurde gestürmt.