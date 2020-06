Integration: Wiener schreiben Hausordnung

Im Büro von Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) im Wiener Rathaus dürfte das Thema schon lange für Gesprächsstoff gesorgt haben: Wie kann es der rot-grünen Stadtregierung, aber vor allem der SPÖ selbst, gelingen, Themenführerschaft im Bereich Integration zu erlangen? Immerhin ergab eine parteiinterne Umfrage, dass nicht nur die Wiener, sondern sogar viele SP-Funktionäre selbst mit der eigenen Integrationspolitik unzufrieden sind.

Am Dienstag präsentierten Häupl, seine grüne Stellvertreterin, Maria Vassilakou, und Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ) ein Projekt, das bereits im Regierungspakt zu finden ist, und das das Wiedererstarken der FPÖ einbremsen soll: die Wiener Charta.

Das rot-grüne Vorhaben soll wesentliche Grundsätze für ein gutes Zusammenleben in der Stadt festschreiben. Vorliegen wird das Papier im Herbst. Zuvor wird eifrig und vermutlich auch heftig diskutiert – „im Rahmen eines der größten Bürgerbeteiligungsprojekte Europas“, wie Vassilakou salbungsvoll betonte. „Es gibt eine objektive Unzufriedenheit in dieser Stadt“, sagte Häupl, „wir wollen das Zusammenleben entsprechend verbessern.“

Es ist ein schwieriger und vor allem ein noch recht nebuloser Prozess, der nun startet. Immerhin sollten in den nächsten Monaten möglichst viele Menschen und Gruppierungen gemeinsam über Ziele diskutieren: „Am Ende des Tages hoffe ich, dass wir ein Mehr an Zusammenleben und ein Mehr an Solidarität haben werden.“ Wobei Häupl betonte: „Es geht um Regeln des Zusammenlebens für alle und das kann nie einseitig passieren.“ Die Charta sei nicht nur für Zuwanderer gedacht.