Inkasso im "Sinne der Sicherheit" sorgt für Kritik

„Das hat nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Der Befehl der Exekutive, von ihren Wiener Beamten ein Minimum an Anzeigen zu fordern, ist skandalös. Diese Order erinnert an eine Kopfgeldjagd“, protestiert ARBÖ-Landesgeschäftsführer Günther Schweizer. Nachsatz: „Die Polizei wird zum Handlanger des Fiskus. ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer sieht es ähnlich: „Wenn eine gewisse Zahl an Abstrafungen belohnt, oder Unterschreitungen geahndet werden, dann hat das nichts mit Verkehrssicherheit zu tun.“

Beide Experten befürchten jetzt einen Feldzug der Polizei gegen die Autofahrer: „Dieses Vorgehen bedeutet nämlich nichts anderes, als dass Polizisten in Zukunft an Stellen Position beziehen, wo es erfahrungsgemäß zu leichten Verkehrsübertretungen kommen kann.“ Die Angst, dass geringfügige Tempoüberschreitungen etwa in den 30er-Zonen sofort geahndet werden, ist groß.

Polizeisprecher Golob sieht im Sinne der Verkehrssicherheit sehr wohl Handlungsbedarf – und das nicht nur im Bereich von Schutzwegen. Halten in erster Spur oder kein Halt vor Stopp-Tafeln, seien keine Kavaliersdelikte, wo die Polizei ein Auge zudrücken könne.

Apropos Inkasso: 2010 wurden in Wien 317.000 Anzeigen und Organmandate gelegt. 2011 waren es bereits knapp 530.000. Und aktuelle Zahlen will man derzeit gar nicht veröffentlichen.