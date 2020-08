Indigo-City: Ein alternatives Kultur-Festival am Dach

Während der ersten Phase von Corona blieben die Landschaftsarchitektin Jana Kilbertus (32) und die Tänzerin Verena Schneider (32) in ihrer Wohnung in Marahilf zuhause. Sie wurden aus ihrer Routine gerissen, mussten und konnten durch die Maßnahmen ihren beruflichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen

Die Wohngemeinschafts-Kolleginnen beschlossen gemeinsam die Zeit zu nützen - und etwas Neues ins Leben zu rufen.

Ausgangspunkt Dachgarten

"Jana arbeitete bereits mit Färberpflanzen auf dem Dachgarten und ich wollte perfomativ arbeiten", erklärt die 32-jährige Tänzerin Verena Schneider. Ausgangspunkt für die Kooperation war der Dachgarten am ehemaligen Sophienspital und die Idee, das Zwischennutzungsprojekt WEST durch Kultur und Wissensvermittlung zu beleben.

Schließlich haben sie gemeinsam mit Maria Herold, die im Bereich der Kulturproduktion arbeitet, das Projekt "Indigo-City - die Stadt danach" ins Leben gerufen.

Von 21. August bis 11. September gibt es rund 16 Programmpunkte: Von Workshops, Konzerten, Screenings, Lesungen bis hin zu Impulsvorträgen. Unter anderem gibt es Workshops zum "Färben mit Pflanzen", "Klangexperimente" oder Konzerte im Park.

Workshops werden in Kleingruppen abgehalten, daher sind Anmeldungen per eMail notwendig. Bei den Konzerten sind hingegen bis zu 90 Menschen erlaubt. Am 23. August findet beispielsweise im Rahmen des Festivals im ehemaligen Sophienpark das Parkkonzert mit der Wiener Gruppe Jana & die Piraten und Olgas Boris statt.