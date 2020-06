Im Schatten der Muslimbrüder

Einen zeitgemäßen, europäischen Religionsunterricht im säkularen Staat sollen islamische Religionslehrer an Österreichs Grundschulen durchführen. Das Rüstzeug bekommen sie dafür an der Islamischen Religionspädagogischen Akademie (IRPA) in Wien-Liesing. Direktorin Amena Shakir wird nun eine angebliche Nähe zur Muslimbruderschaft unterstellt. Sie selbst bestreitet jede Nähe zu der Bewegung und sieht sich als Verleumdungsopfer.