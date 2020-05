Im Gebet von Marterl erschlagen

In der Verhandlung am Mittwoch gab es eine überraschende Wende: Ein als Zeuge befragter Polizeijurist, der nach dem Unglück am 6. September 2009 die Erhebungen geleitet hatte, ließ mit Hinweisen auf einen möglichen Selbstmord des 45-Jährigen aufhorchen.

Bei dem Mann waren Rezepte für Psychopharmaka gefunden worden, er hatte seinen geparkten Wagen nicht abgesperrt, und er war trotz niedriger Temperatur am Tag des Unglücks nur mit einem T-Shirt bekleidet.

Stärkstes Indiz: Günther L. hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. „Liebe Mutter Maria, ich komme zu dir.“ Der Zeuge berichtete auch, dass der Mann Kratzer an den Händen hatte und massiv an dem Marterl gezerrt haben müsse. Damit wären die elf Beschuldigten (Verteidigung Herbert Eichenseder, Peter Philipp) aus dem Schneider. Es wurde vorerst vertagt.