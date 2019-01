Illegale Schönheits-OPs: „Hab’ ich aus Dubai“

Am Dienstag musste sich jener Geschäftsführer vor Gericht verantworten, in dessen Schönheitszentrum in Wien-Meidling illegale Operation durchgeführt wurden. Der Syrer musste sich wegen Bestechung verantworten. Bei einer Kontrolle der MA 40 im Dezember 2017 soll der Beschuldigte der leitenden Beamtin 100.000 Euro für das Einstellen der Ermittlungen geboten haben.

Der 47-Jährige kam im Jänner 2016 nach Österreich, gründete im August seine eigene Firma. Kein halbes Jahr öffnete dann das Zentrum seine Pforten. „Er ist nach Österreich gekommen und hat versucht, wirtschaftlich Fuß zu fassen. Das Zentrum war auf die arabische Community zugeschnitten“, schilderte die Staatsanwältin eingangs.