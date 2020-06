Hundstorfer bei Skiunfall schwer verletzt

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) hat sich bei einem Skiunfall einen Beckenbruch zugezogen. Einen entsprechenden Vorab-Bericht der Kronen Zeitung bestätigte sein Büro. Behandelt wird der Minister im Wiener AKH, wo er wohl auch den Jahreswechsel wird verbringen müssen.

Der Unfall ereignete sich am Montag Vormittag am Traumschlag am kleinen Ötscher im Skigebiet Lackenhof/ Ötscher, wo der 63-Jährige mit seiner Familie auf Skiurlaub weilte. Bei einer Abfahrt im dichten Schneefall verkantete der Minister und kam demnach ohne Fremdverschulden zu Sturz. Ein Liftmitarbeiter, der den Unfall beobachtet hatte, kam ihm zu Hilfe. Hundstorfer wurde ins Tal gebracht, wo die Bergrettung die Erstversorgung übernahm.