Hundstage auf den Baustellen

Für ihn und knapp 200.000 andere Bauarbeiter in Österreich sind die aktuellen Hundstage noch ein Stück quälender als für die restlichen Arbeitnehmer des Landes. Baugewerkschafter Josef Muchitsch sagt: "Während Badegäste bei Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke in den Schatten flüchten können, müssen Bau-Holz-Arbeiter weiter in der prallen Sonne Schwerarbeit leisten." Muchitsch fordert Hitzefrei wenn das Thermometer mehr als 35 Grad anzeigt. In den letzten drei Jahren sei dies nur rund drei Mal pro Jahr der Fall gewesen. Rolf Gleißner von der Wirtschaftskammer Österreich hält davon wenig: "Der Sommer ist jene Zeit, in der am Bau am meisten weitergeht – etwa auf der Südosttangente. Klar ist aber, dass die Arbeiter mit Sonnencreme und Getränken gut versorgt werden müssen." Kraly schmunzelt oben am Dach des Rohbaus. "Irgendwann ist halt auch die Tube mit der Sonnencreme leer."