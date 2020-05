Hund lebte zehn Tage neben totem Besitzer

Ein 54-jähriger Wiener wurde Freitagfrüh tot in einer Wohnung in der Unteren Augartenstraße in Wien-Leopoldstadt von einem Freund gefunden. Polizisten mussten aufgrund des Verwesungsgeruchs mit Atemschutzmasken in die Wohnung.

Die Leiche dürfte laut Polizei-Angabe zumindest zehn Tage im Wohnzimmer gelegen sein. Hinweise auf einen Suizid oder Fremdverschulden lagen nicht vor. Überlebt hat diese Zeit ein Chihuahua. Der Hund hatte genügend Trockenfutter. Ein Beamter der Hundestaffel kümmerte sich vor Ort um das Tier.