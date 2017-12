Home Invasion bei 92-Jähriger

Home Invasion in der Dietmayrgasse: Am Donnerstag wurde die Wohnung einer 92-Jährigen in Wien-Brigittenau gestürmt. Zwei Täter hatten bei der Pensionistin angeläutet und diese gleich beim Öffnen der Tür in die Wohnung gedrängt. Die Tatverdächtigen sperrten die Dame am Klo ein. Während eine Person die Klotür zuhielt, durchwühlte die andere die gesamte Wohnung.

Die 92-Jährige konnte noch nicht vernommen werden. Sie wurde beim Vorfall leicht am Arm verletzt. Was genau geraubt wurde, war am Freitag noch unklar.