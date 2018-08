Höhenrausch in der Grauzone

Das Bild ging durch die Medien und hat viele irritiert: Ein Mann mit einer Schnabelmaske steht auf dem 110 Meter hohen Abluftkamin des nie in Betrieb gegangenen AKW Zwentendorf (NÖ), unter ihm der Abgrund. Es stammt aus einem der schwindelerregenden Videos der „Urban Monkeys“. Auf Facebook dokumentiert die Wiener Gruppe seit heuer ihre waghalsigen Kletteraktionen: Auf der Votivkirche (100 m), dem Hochhaus Neue Donau (150 m), dem Roche-Turm in Basel (178 m) oder zuletzt auf einem 340-Meter-Schornstein in Kroatien.

Sie selbst sehen sich aber nicht dem Phänomen „Roofing“ zugehörig, sondern der Urban-Exploring-Szene, die schwer zugängliche Stätten erkundet. Letztlich zählt aber der Höhenrausch. Der jeweils intensiv vorbereitet wird, wie Tom, Maskenmann „Flying Dutchman“ und Phil erstmals im KURIER-Interview erzählen.

KURIER: Ganz naiv gefragt: Warum macht man so etwas?

Tom: Bei mir ist das schon in der Kindheit entstanden. Ich habe ein altes Schwarz-Weiß-Foto von Höhenarbeitern gesehen, die einen Wolkenkratzer gebaut haben. Und da wusste ich sofort, dass mir so was taugt. Ich bin mit 14 Jahren zum ersten Mal auf einen Kran geklettert. Ab da war klar, dass ich in Zukunft so etwas machen werde.

Flying Dutchman: Ich sag’ immer: Je höher, desto besser die Aussicht! Ich bin übers Fotografieren dazugekommen.

Hat euch auch der Roofing-Boom aus Osteuropa inspiriert?

Tom: Ich möchte mich klar vom Roofing distanzieren. Das sind irgendwelche lebensmüden, russischen Smartphone-Kinder, die einfach irgendwo herumkraxeln. Die wissen gar nicht, was sie da machen und auf welches Risiko sie sich einlassen.

Flying Dutchman: Wir machen nur Sachen, bei denen wir uns zu hundert Prozent sicher sind. Wir hatten auch öfter den Fall, dass wir nicht zur Spitze hinaufgegangen sind, weil wir uns dabei nicht wohlgefühlt haben.

Phil: Keiner wird angestachelt oder zu etwas gezwungen.