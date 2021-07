Hitzige Diskussion: Soll die Praterstraße eine Flaniermeile werden?

Maresch versuchte daraufhin aufzuzeigen, dass der Umbau auch den Autofahrern zugute käme: Seit Jahresbeginn seien auf der Praterstraße 300.000 Radler gezählt worden. Wenn die mit dem Auto fahren würden, gäbe es noch mehr Stau. Damit die Menschen also beim Radfahren bleiben – und noch mehr umsteigen – müsse es attraktive und sichere Wege geben. Unterstützung kam an dieser Stelle von Roland Romano von der Radlobby: "Wir müssen an die Zukunft denken – und Wien dementsprechend gestalten", meinte er.