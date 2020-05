Hitzeschlacht um Wien fängt erst an

Von der Zentrale am Radetzkyplatz im 3. Bezirk führte der erste Hitze-Notruf im Einsatzwagen in die Prinz-Eugen-Straße. Dank Folgetonhorn und Blaulicht waren Rotphasen, Sperrlinien und Kolonnen kein Thema. Der ältere Herr im dritten Stock hatte einen Schwächeanfall erlitten. Die beiden Notfallsanitäter hasteten - mit Defibrillator ausgerüstet - im Gründerzeithaus die Stiegen hinauf. Der Patient war ansprechbar. Keine Gefahr im Verzug.



Noch im kühlen Gang stehend wurden Notfallsanitäter und Fahrer Karl Fleck, 35, und das KURIER-Team zu einem heiklen Einsatz zum Millennium-Tower kommandiert. Eine 22-Jährige war in einem Supermarkt zusammengebrochen. Trotz Klimaanlage. Fleck, seit 13 Jahren bei der Wiener Rettung, wählte den schnellsten und auch kürzesten Weg. Mit 70 km/h unter Blaulicht und Sirene ging es über den Schwarzenbergplatz. Der Praterstern wurde kompromisslos über den Schienenkörper gequert. "Kfz-Lenker passen zwar auf Einsatzfahrzeuge auf, sind beim Ausweichen aber oft überfordert. Wir müssen auf der Hut sein."



Knappe zehn Minuten dauerte die rasante Fahrt vom 3. in den 20. Bezirk (Ungeübte kommen dabei trotz Klimaanlage im Wagen gehörig ins Schwitzen). Am Einsatzort angelangt lag die Patientin bereits im Wagen des Arbeiter Samariter Bundes und wurde erstversorgt. Ihre Freundin Roxane war geschockt: "Im Supermarkt hat niemand geholfen. Die Leute haben nur geglotzt. Ich habe den Notruf kontaktiert." Ihre Freundin Franciska wurde in die Rudolfsstiftung gefahren. Alleine in dieser Woche verzeichnete die Rettung mehr als 100 Hitze-Notrufe. Im Sommer steigen die Einsätze um zehn Prozent.