Historischer Mörser ging bei Fest los

Das Motto " Montur und Pulverdampf", unter dem dieses Wochenende im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ein Mittelalterfest stattfindet, entpuppte sich am Samstagnachmittag als all zu wörtlich. Beim Abschuss aus einem historischen Mörser entzündete sich das Schwarzpulver frühzeitig. Ein Mann wurde im Gesicht verletzt.

"Für den Mittagssalut sollte die Kanone mit Schwarzpulver geladen werden", erzählt Peter Priz, einer der Organisatoren. "Dann hat es allerdings einen Knall gemacht und der Mann, der die Kanone befüllt hat, ist verletzt zu Boden gegangen."



Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Würzburg. Er erlitt bei dem Unfall Verbrennungen im Gesicht und an den Händen. Die Rettung, die den Mann abtransportierte, stufte die Verbrennungen allerdings nicht als gravierend ein.