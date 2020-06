Hip(ster) Christmas

Weihnachtsmarkt

Punsch

Zum ersten Mal gibt es heuer am Naschmarkt (hinter der U4-Station Kettenbrückengasse) einen wirklich sehr pinken und hippen, der unter dem Motto "Queer, Pink and Proud" steht. Man muss aber nicht schwul oder lesbisch sein, um den Markt zu mögen.(ab 3 bis in der Turbovariante 6 Euro) gibt’s in Hülle und Fülle, ja, Eierlikörpunsch auch. Und wer auf Bling-Bling und Kitsch steht, wird bei den Verkaufsständen etwas finden, zum Beispiel Christbaumschmuck in Form von Pudeln, Einhörnern oder Meerjungfrauen – natürlich in Pink. Bis 31. 12., Mo. bis Fr. 14–22 h, Sa. 10–22 h, So. 12–22 h. Am 24. 12. 10–18 h., am 31. 12. 14–24 h, am 25. 12. ist zu.

