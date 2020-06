Staatsanwalt lässt Fahrgäste ermitteln

Montag bestätigte die Wiener Staatsanwaltschaft (StA) die Eröffnung eines Strafverfahrens. Denn die fünf Stunden, in denen niemand helfen wollte, wurden von der Aufzugs-Kamera gefilmt. Die Polizei forderte von den Wiener Linien das gesamte Bildmaterial der fünf Stunden an. Sprecher Patrick Maierhofer: "Zurzeit werden die Aufzeichnungen gesichtet. Wir haben den Auftrag, die Passanten in dem Lift zu identifizieren." Parallel zu dem Ermittlungsverfahren ordnete die Staatsanwaltschaft auch eine Obduktion des Polen an. Denn für eine eventuelle Anklage ist es durchaus entscheidend, wann der 58-Jährige in dem Lift gestorben ist.

"Vorerst wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt", erklärte Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen könnten auch die beiden – mittlerweile entlassenen – Mitarbeiter der Wiener Linien treffen. Denn hätten sie die Kontrollen durchgeführt, wäre der Mann vielleicht zu retten gewesen.