Heiratsschwindler auf Österreich-Tour

Sucht man im Internet nach Liebes-Betrügern, findet man Hunderte Foren, in denen sich Opfer austauschen. Der KURIER ist seit Längerem mit einigen Frauen in Kontakt, denen die Wahrheit über ihre Liebhaber erst spät bewusst wurde. "Als ich ein Bild von ihm mit einer anderen Frau sah, fiel es mir wie Schuppen von den Augen", sagt Opfer Cornelia B. Auch sie verliebte sich 2011 in einen jungen Afrikaner, der ihr ein halbes Jahr die große Liebe vorgaukelte.

"Ich wusste schon, dass es viele Betrüger gibt, aber ich habe geglaubt, mir passiert das nicht", sagt die Betrogene. Dass mit diesem Satz viele verhängnisvolle Beziehungen beginnen, erklärt auch Psychologin und Sachverständige Daniela Renn: "Manche Frauen wollen gar nicht daran denken, dass sie eventuell mit einem Betrüger in Kontakt sind. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist auch, dass die Männer aus ärmeren Ländern stammen. Da kann sich bei den Frauen ein Helfersyndrom entwickeln." Indem die Opfer helfen, wird ihr Selbstwert gesteigert. Viele Frauen entsprechen dem Schönheitsideal in Afrika. Wer ein bisschen zu rundlich ist, ist dort meist sogar noch zu dünn. Das Aussehen der Männer spielt auch eine Rolle: "Alleine aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Körperbaus fallen sie in Österreich eher auf. Deshalb kann es sein, dass sich die Partnerinnen besonders, dass sie sich außergewöhnlich fühlen", so Renn.