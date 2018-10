Heftiger Sturm: 130 nächtliche Feuerwehreinsätze in Wien

Entwurzelte Bäume, lose Fensterflügel, herbfallende Baustellengitter und ein losgerissenes Mähboot, das auf der Alten Donau wieder eingefangen werden musste . "Das Übliche" sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Wien für die Feuerwehr an Einsätzen angefallen, heißt es von einem Sprecher. Gegenüber dem Standard gibt die Berufsfeuerwehr an, dass es ungefähr 130 Einsätze in der Hauptstadt gegeben hat.

Eine genaue Statistik sei nach der beschäftigungsreichen Nacht, die durch das Tief "Siglinde" ausgelöst wurde, noch nicht erstellt. Der Sturm richtete zwar Sachschäden an, Menschen kamen nach bisherigen Informationen aber glücklicherweise nicht zu Schaden.

Im Bezirk Baden kam es unterdessen in der Nacht zu einem Sturm-bedingten Stromausfall.

Die orkanartigen Böen, die vor allem über den nördlichen Teil Österreichs ziehen, sollen noch bis etwa Mittwochnachmittag weitergehen.