Hausexplosion: Wie es für die Anwohner weiter geht

Die Detonation hat ein riesiges Loch in das Gebäude gerissen, zwischen dem zweiten und vierten Stock, in dem sich 22 Wohneinheiten befanden, klafft eine weithin sichtbare Lücke. Mitarbeiter von Wiener Wohnen hätten am Mittwoch bereits die ersten Ersatzquartiere für die Betroffenen organisiert.

Heute, Donnerstag, sollen alle Mieter aktiv durchtelefoniert und Ersatzwohnungen angeboten werden. Mieter können auch zum Bürgerbus an Ort und Stelle kommen oder ins Wiener-Wohnen-Service-Center ( Rosa-Fischer-Gasse 2, 1030 Wien), wo ein eigener Bereich dafür eingerichtet wurde.

Habseligkeiten und Kleidung holen

Laut Feuerwehr Wien könnte es heute im Lauf des Tages noch möglich sein, dass die Anwohner der umliegenden Häuser mit Begleitung der Feuerwehr ihre Wohnungen betreten können. Dort sollen die Anwohner Habseligkeiten und Kleidung holen können. Zur Normalität werden sie aber wohl in den nächsten Tagen noch nicht zurückkehren können, denn die Wohnungen sind durch die Einsturzgefahr des betroffenen Gebäudes weiter unbewohnbar.

Die Unglücksstelle wird wohl, laut Feuerwehr Wien, erst in ein paar Tagen an eine Baufirma übergeben werden können.