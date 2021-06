Hausbesetzung: Utopia mit Ablaufdatum

FREIHE" hat jemand auf eine Mauer im besetzten Haus in der Lindengasse in Wien-Neubau gesprayt. Ganz fertig hat er seinen Schriftzug nicht gebracht. Und geht es nach der Immobilienfirma BUWOG, soll die "Freiheit" in der Lindengasse auch gar nicht vollständig ins Werk gesetzt werden.



Seit zehn Tagen ist das Areal in der Lindengasse 60 besetzt. Der Eigentümer des drei Häuser umfassenden Areals, die BUWOG, hat bis dato auf eine Räumung verzichtet. Stattdessen setzt man auf Verhandlungen mit den Besetzern.



"Es hat bereits ein konstruktives Gespräch gegeben", sagt BUWOG-Unternehmenssprecher Thomas Brey. Für Dienstag war eine zweite Runde geplant. Dort wollte man den Besetzern einen Vertrag für eine bestimmte Zeit vorlegen, erklärt Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger, der ebenfalls in die Verhandlungen eingebunden ist.