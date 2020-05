Hausarrest für Sexualstraftäter

Das Oberlandesgericht wertete die lange Verfahrensdauer von drei Jahren als mildernd und befand zwei Jahre Haft für ausreichend. Der Sexualtäter war auch zur Zahlung von 20.000 Euro Schmerzensgeld an seine Tochter verurteilt worden, wobei man in der Justiz erfahrungsgemäß davon ausgeht, dass diese Klientel in der Regel zögernd oder gar nicht zahlt.



Als der Mann dann überraschenderweise 12.000 Euro an sein Opfer überwies, belohnte ihn das Oberlandesgericht dafür mit einem weiteren Strafnachlass von drei Monaten.

Von der nun verbliebenen Strafe - ein Jahr und neun Monate - saß der Mann in der Justizanstalt Wien-Simmering unter Therapie zehn Monate ab. Nachdem ihm die Evaluierungsstelle für Sexualstraftäter ein geringes Rückfallrisiko bescheinigt hatte, entließ ihn die Vollzugsdirektion in den elektronisch überwachte Hausarrest bei seiner neuen Lebensgefährtin. Er hat auch einen Job.