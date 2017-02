Der Atlantiktunnel im Wiener Haus des Meeres hat neue Bewohner bekommen. Sowohl das Kuhnasenrochen-Pärchen "Milka" und "Toro" wie auch der Graue Drückerfisch "Didi" haben dabei ihre alten Quartiere im ehemaligen Flakturm verlassen, um im neuen, eine halbe Million Liter Wasser fassenden Aquarium ihre neue "Unterkunft" zu beziehen.

Die beiden Rochen zogen vom Karibischen Dachaquarium in den Atlantiktunnel, während "Didi" nach mehr als zehn Jahren seinem alten Schaubecken in der Mittelmeerabteilung entwachsen ist. Im vom Keller bis in den ersten Stock reichenden Atlantiktunnel haben beide Fischarten viel mehr Platz, den sie von nun an mit Makrelen, Brassen, Meeräschen, Adlerrochen und einem Ammenhai teilen, teilte das Haus des Meeres am Donnerstag mit.

Foto: HAUS DES MEERES/JUTTA KIRCHNER

Wie bei der Eröffnung bereits angekündigt, werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Tiere dort Einzug halten. Der Erstbesatz war so dimensioniert, dass das Aquarium Zeit hat "einzufahren": es sind biologische Vorgänge notwendig, damit sich bestimmte, für die Filterung notwendige Bakteriengesellschaften entwickeln - und das brauche einfach seine Zeit, hieß es in der Aussendung.