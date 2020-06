Handy-App statt Parkpickerl

„Mit dem Rad kann man sich Städte individuell und schnell aneignen. Mit dem Auto musst du immer stur altbekannte Straßen befahren", sagt der gebürtige Bayer, der heute in Berlin lebt und der zuvor fünf Jahre auf Wiens Straßen unterwegs war. Als Radkurier kennt er die Stadt besser als die meisten. Die Touren, die die App in Wien vorschlägt, hat Stückl selbst programmiert. Die Ansage schickt einen etwa durch das „Altstadt-Labyrinth" oder „Hinauf zum Himmel". Die „Best of Wien an einem Tag"-Tour ist für Radtouristen gedacht, die die Bundeshauptstadt nicht mit den Öffis, sondern vom Sattel aus erkunden wollen. Die Sehenswürdigkeiten werden mit Wikipedia-Einträgen angeführt.

Die Städtepakete sind entweder gratis oder kosten 6,99 Euro. „Wir sind in jeder Stadt auf der Suche nach Kooperationspartnern", erklärt der Bayer das Geschäftsmodell. „In Graz hat die Stadtregierung etwa eine Einzellizenz erworben, wodurch es das Grazer Städtepaket zum Nulltarif gibt." Auch in Wien gab es Gespräche, doch Rot-Grün winkte ab. Wie berichtet, wird bereits an einer eigenen Rad-App gewerkt.

Die App gibt`s im iTunes Store. Mehr Informationen auf www.bikecityguide.org