Handgranatenmord: Motiv wird immer konkreter

Sonntagabend verhängte der Haftrichter über die drei Verdächtigen des Wiener Handgranaten-Mordes die U-Haft. Bei der zuvor durchgeführten Einvernahme war nur noch der Haupttäter, Kristijan H. (34) geständig. Er soll Zlatko N. (45) erschossen und den deutschen Staatsbürger Waldemar W. (57) mit einer gezündeten Handgranate getötet haben. Beide Männer saßen in dem BMW in der Odoakergasse in Wien-Ottakring.

Seine Schwester Renata H. (42) und der Serbe Dejan V. (29) zogen indes ihre Teilgeständnisse zum Doppelmord vom 11. Jänner zurück. Tenor: "Wir wussten nicht, dass es zu diesem Blutbad kommen hätte sollen."

Kristijan H. gestand auch, die in einem Keller in Wien-Landstraße gefundene Rohrbombe versteckt zu haben. Er wollte sie anstatt der Handgranate am 11. Jänner zum Einsatz bringen. Warum er sich schließlich für die Granate entschied, blieb unbeantwortet. Die Staatsanwaltschaft Wien gibt sich bedeckt.

Auch weil das vermutete Motiv des Doppelmordes – illegale Dieselgeschäfte – immer konkreter wird. So ist bekannt, dass der getötete deutsche Staatsbürger W. einen Handel mit Schmier- und Treibstoffen betrieb. Im BMW konnten, wie berichtet, Kanister sichergestellt werden. Dem Vernehmen nach soll W. verschiedenen Spediteuren in Österreich illegal importierten Diesel angeboten haben. Es dürfte einen Zeugen geben. Von Rotterdam aus soll W. den Diesel nach Österreich gebracht, aber weder Umsatz- noch Mineralölsteuer abgeführt haben. Somit kam ihm der Liter Diesel um 49 Prozent billiger. Allerdings ist die kriminelle Konkurrenz – wegen der hohen Margen – unerbittlich.