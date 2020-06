Häuslschmäh auf der Insel?

Einer, der die Sorgen Janasiks nachvollziehen kann, ist Gerald Loew, Leiter der MA 45. Er sagt: "Ja, wir haben die Anzahl reduziert. Allerdings gingen der Entscheidung reifliche Überlegungen voraus."

Loew redet von Häusl-Studien, bei denen untersucht wurde, wie oft welche Toiletten genutzt wurden. "Nun befinden sich die Anlagen vor allem dort, wo die Besucherfrequenz am höchsten ist. Am oberen und unteren Ende der Insel werden die Badegäste und somit auch die Toiletten weniger." Und man habe in Qualität investiert. "Wir mussten die Erfahrung machen, dass Toiletten, obwohl vorhanden , oft nicht genutzt wurden, weil sie nicht so hygienisch waren."

Und was, wenn Andreas Janasik doch recht behält und die ganze Sache wirklich "grauslich endet"? "Dann", sagt Loew, "werden wir natürlich rasch reagieren."